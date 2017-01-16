Проект пенсионной реформы предусматривает отмену надбавок, запрет совмещать пенсию и работу и введение возможности "покупки" стажа

Министр социальной политики Украины Андрей Рева прогнозирует, что при проведении пенсионной реформы, которая предусматривает отмену надбавок и возможность "покупки" недостающего для получения пенсии страхового стажа, дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Министерства социальной политики, уменьшение страхового стажа может стать одной из основных составляющих пенсионной реформы. По словам А.Ревы, речь идет о том, чтобы установить эту цифру на уровне 15 лет c 1 января 2018 года, тогда 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.

"Этот срок дан, чтобы все молодые начали платить взносы, а старшие начали организовывать свою страховочно-пенсионную картину с ЕСВ", - говорится в сообщении.

По словам министра, будет предоставлена возможность купить себе эти 15 лет страхового стажа за приблизительно 130 тыс. грн: по 704 грн за каждый месяц 15 лет стажа.

Также рассматривается возможность на законодательном уровне предусмотреть, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно и работать.

Другим видом пенсии будут пенсии по инвалидности. Источником выплат этой категории граждан будет не Пенсионный фонд, а Фонд социального страхования, который начнет работать с апреля 2017 года. Из Фонда социального страхования планируется финансировать и пенсии по потере кормильца.

Пенсии за выслугу лет предполагается оставить только для военнослужащих. Выслуга остается постоянной - 25 лет. Однако единый социальный взнос с их зарплат платиться в двойном размере, поскольку у военнослужащих всех категорий достаточно высокий риск получить травмы, увечья. Также ЕСВ платиться меньшее количество лет.

"По замыслу авторов пенсионной реформы, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из государственного бюджета. После 60-ти - из Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

Также предполагается отменить все надбавки.

"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедлива, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий. Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким же, как после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд", - заявил А.Рева.

Законопроект планируется подать на рассмотрение Верховной Рады в марте. По словам министра, законопроект должен быть принят в первом чтении, а вступить в силу в июле 2017 года.