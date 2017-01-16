Экономика

15:18 16.01.2017

Кабмин рассматривает возможность уменьшения соцнормы потребления газа до 4 куб. м на 1 кв. м в 2019г

Кабинет министров Украины рассматривает возможность уменьшения социальной нормы потребления газа до 4 куб. м на 1 кв. м в 2019 году.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Министерства социальной политики, министр социальной политики Андрей Рева провел встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше, в ходе которой стороны коснулись уточнения параметров на которых базируется система субсидий для населения. В этом сегменте планируются некоторые изменения, но окончательные данные будут выведены в апреле, после завершения отопительного сезона.

В этом отопительном сезоне снизились социальные нормы потребления газа с 7 куб. м на 1 кв. м. до 5,5 куб. м, но при этом обсуждается возможность перехода в 2019 году к европейскому стандарту - 4 куб. м на 1 кв. м.

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