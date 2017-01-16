Экономика

14:57 16.01.2017

Финдиректором "Укрэнерго" стал экс-менеджер "Карпатыгаза"

Финансовым директором НЭК "Укрэнерго" назначен Артур Сомов, сообщил он на своей Facebook-странице.

Ранее А.Сомов работал на аналогичной должности в компании "Карпатыгаз".

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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