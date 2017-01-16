Собственники НК Банк намерены ликвидировать финучреждение

НК-Банк (Банк Народный капитал", Киев), крупнейшими акционерами которого на начало декабря 2016 года были россиянин Валерий Макаренко (14,24%), Светлана Остапенко (9,84%), Руслан Пархоменко (9,68%), Алексей Ярошенко (9,07%), Александр Вороняк (8,60%) и Олег Луцкий (8,07,%), может быть ликвидирован по инициативе собственников.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров банка в понедельник.

"Учитывая ситуацию на рынке банковских услуг и сложность признания Национальным банком Украины структуры собственности АО "НК Банк" прозрачной ... с целью защиты интересов акционеров банка предлагается ликвидировать ПАО "Банк Народный Капитал" по инициативе акционеров...", – говорится в проекте решения собрания.

Банк "Народный капитал" (ранее - Фермерский земельный банк) основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (265,06 млн грн) банк занимал 86-е место среди 100 действовавших в стране банков.