Экономика

13:28 16.01.2017

Deutsche Bank запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp

Deutsche Bank запретил своим сотрудникам использовать WhatsApp и другие мессендежеры на корпоративных телефонах, сообщило агентство Bloomberg в пятницу.

"Мы прекрасно понимаем, что это изменит вашу ежедневную работу и сожалеем о неудобствах, которые это может доставить, - говорится в сообщении, распространенном среди сотрудников немецкого банка. - Однако этот шаг необходим для того, чтобы обеспечить соответствие Deutsche Bank нормативно-правовым требованиям".

Запрет касается также частных телефонов, которые используются для рабочих контактов. Помимо WhatsApp, ограничения наложены также на приложения GoogleTalk и iMessage.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что такое решение принято потому, что сообщения мессендежров, в отличие от электронных писем, не сохраняются на серверах компании.

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