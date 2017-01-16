Экономика

13:21 16.01.2017

НБУ в IV кв. -2016 согласовал получение существенного участия в Укрсоцбанке, Универал Банке и еще трех банках

Национальный банк Украины (НБУ) в четвертом квартале 2016 года согласовал получение существенного участия в Укрсоцбанке (Киев) Петру Авену, Алексею Кузьмичеву, Михаилу Фридману и Герману Хану.

Согласно сообщению НБУ на веб-сайте, опосредованное участие через ABH Holdings SA (Люксембург) в уставном капитале финучреждения на 7 октября 2016 года П.Авена составляло 13,75%, А. Кузьмичева -18,1%,М. Фридмана - 36,44%, Г. Хана - 23,25%.

Кроме того, регулятор 16 декабря согласовал Сергею Тигипко получение существенного участия через Bailican Limited (Кипр) в Универсал Банке (опосредованное участие - 99,987%), а также 18 ноября Арифу Бабаеву в Регион-Банке (прямое участие - 84,7749%).

НБУ также согласовал существенное участие в Промышленно-Финансовом Банке Владимиру Матицину и Татьяне Матициной (через ООО "Вато", Calandira Holding Limited и ЧАО "Страховая компания "Оникс") в размере 100%, а в Окси Банке - увеличения прямого участия в уставном капитале финучреждения до 75,7073% Олегу и Оксане Баляш.

ВАЖНОЕ

ФГИ Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд" и ГПЗКУ

Собственники Финбанка намерены ликвидировать финучреждение

Кабмин назначил и. о. руководителя "Магистральных газопроводов Украины" вице-президента "Укртрансгаза"

Украина в 2016г собрала рекордный урожай зерновых

"Нафтогаз" заключил контракт на $6,31 млн с Covington&Burling по иску к РФ на возмещение убытков от аннексии Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и НАТО рекультивировали территорию хранилища РАО в Житомирской области - ГИЯРУ

На Житомирщине в рамках проекта НАТО реабилитирована территория хранилища радиоактивных отходов

Собственники НК Банк намерены ликвидировать финучреждение

Deutsche Bank запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp

Amazon изъял из продажи шлепанцы с Махатмой Ганди

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/42205/pod-prikrytiem-2012/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА