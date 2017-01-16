Экономика

11:42 16.01.2017

Кабмин намерен урегулировать хоздеятельность на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса

Кабинет министров Украины планирует до марта разработать законопроект об урегулировании особенностей хозяйственной деятельности на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Согласно распоряжению Кабмина №8 от 11 января, правительство утвердило план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении неподконтрольных властям районов Донецкой и Луганской областей.

В частности, план предусматривает разработку и подачу Кабмину предложений о внесении изменений в законодательство по урегулированию особенностей хозяйственной деятельности на неконтролируемой территории до марта.

Ответственными за разработку изменений в законодательство определены Министерство по вопросам временно оккупированный территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерство юстиции и Министерство экономического развития и торговли Украины.

Также предполагается урегулировать на законодательном уровне правоотношения между органами Государственной фискальной службы и налогоплательщиками, производственные подразделения которых расположены на неконтролируемой территории. В частности до марта планируется разработать и представить правительству предложения о внесении изменений в законодательство по упрощению налоговой и бухгалтерской отчетности, а также особенностей проведения налоговых проверок с усилением ответственности за предоставление недостоверной информации, содержащейся в такой отчетности.

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