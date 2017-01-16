Экономика

10:59 16.01.2017

Собственники Финбанка намерены ликвидировать финучреждение

Финбанк (Одесса), крупнейшим акционером которого с пакетом 79,6573% является бизнесмен Александр Грановский, может быть ликвидирован по инициативе собственников, соответствующий вопрос внесен в повестку дня назначенного на 1 февраля собрания акционеров банка.

"Ликвидировать Финбанк по инициативе акционеров ... в связи со сложным положением на рынке финансовых и банковских услуг и неопределенностью в отношении возможных направлений и источников дальнейшей капитализации Финбанк как банковского учреждения", – указано в проекте решения собрания.

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