Запасы угля на ТЭС Украины за неделю снизились на 2,4%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 9 по 15 января сократились на 2,4% (на 41 тыс. тонн) – с 1,741 млн тонн до 1,7 млн тонн.

Согласно сообщению НЭК "Укрэнерго", в частности, запасы углей антрацитовых марок уменьшились на 0,8% (на 7 тыс. тонн) – до 881 тыс. тонн (в т. ч. 145 тыс. тонн на Луганской ТЭС), марок "Г" и "Д" – на 4% (на 34 тыс. тонн), до 819 тыс. тонн (в т.ч. 110 тыс. тонн на Бурштынской ТЭС).

В НЭК также уточнили, что на утро 16 января в покрытии энергопотребления 22276 МВт ОЭС принимали участие 32 пылеугольных блока и три корпуса ГК ТЭС мощностью 7071 МВт, 12 блоков АЭС мощностью 10735 МВт, ГЭС и ГАЭС – 2148 МВт, ТЭЦ – 2250 МВт, ВИЭ – 72 МВт.

На вечерний максимум 15 января экспорт с энергоострова "Бурштынской ТЭС" составлял 423 МВт, в Польшу – 212 МВт, тогда как экспорт в направлении Беларуси, Молдовы и РФ отсутствовал.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил сформировать неснижаемый запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ в объеме 1,9-2 млн тонн. "1,9-2 млн тонн – это тот запас, который должен быть недвижимым и в постоянном наличии", - сказал он.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.