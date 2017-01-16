Должностные лица одной из железных дорог уклонились от уплаты почти на 107 млн грн

Налоговая милиция разоблачила должностных лиц одной из железных дорог, которые уклонились от уплаты почти 107 млн грн налогов, написал на своей странице в сети Facebook глава налоговой милиции-первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан.

"Установлено, что руководители одной из государственных железных дорог провели ряд тендерных закупок услуг по уборке и охране, приобретению запчастей для локомотивов и вагонов, а также вычислительных машин и запчастей к ним. Победителями указанных торгов был признан ряд компаний, которые, как показала проверка, оказались фиктивными", - сообщил он

Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль в сумме около 55,6 млн грн и более 51 млн грн налога на добавленную стоимость.

"Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) УК", - резюмировал С.Билан.