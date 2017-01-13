Индекс УБ в пятницу скорректировался вниз, ПФТС еще немного подрос

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,4% - до 825,45 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,17% - до 267,46 пункта.

Объем торгов на УБ составил 11,4 млн грн, в том числе акциями 10,5 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 177,9 млн грн, в том числе акциями – 0,34 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-1,95%), "Укрнафты" (-0,98%) и "Центрэнерго" (-0,79%).

Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+0,42%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,19%) и "Мотор Сичи" (+1%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 1,72% - до 598,31 пункта при торговом обороте 14 млн злотых (85,4 млн грн).

Среди индексных акций выросли в стоимости бумаги Coal Energy (+8,05%), "Астарты" (+3,63%) и "Кернела" (+1,25%).

Подешевели бумаги "Милкиленда" (-4,09%), "Агротона" (-4,07%) и KSG Agro (-3,36%).