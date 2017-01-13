Экономика

18:21 13.01.2017

Кабмин отменил необходимость получения вывода Минфина при премировании руководства Нацполиции

Кабинет министров Украины отменил необходимость получения вывода Министерства финансов при премировании руководства Национальной полиции.

Согласно постановлению №3 от 11 января, премирование главы Нацполиции и заместителей главы осуществляется с разрешения премьер-министра Украины или первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьера по согласованию с министром внутренних дел.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что премирование руководства Нацполиции будет происходить на таких же основаниях, как и руководства других центральных органов исполнительной власти.

ВАЖНОЕ

ООО "МТС" выиграла суд у российских "Мобильных Телесистем" за право на использование товарного знака в Украине

НБУ впервые поддержал гривню новой формой интервенции по курсу 27,687 грн/$1

Курс гривни на межбанке снизился

НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка

Чиновники, использующие проверки выполнения решения о повышении минимальной зарплаты для давления на бизнес, будут уволены

ПОСЛЕДНЕЕ

Должностные лица одной из железных дорог уклонились от уплаты почти на 107 млн грн

Индекс УБ в пятницу скорректировался вниз, ПФТС еще немного подрос

НКЦБФР рекомендует торговцам и КУА пересмотреть уровень риска клиентов

Минрегион разработал новый ДБН с требованиями к энергоэффективности зданий

НКЦБФР оштрафовала "Аваль-Брок" на 170 тыс. грн за манипулирование ценами акций

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/34835/operezhaya-vystrel/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа сумы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА