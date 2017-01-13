Кабмин отменил необходимость получения вывода Минфина при премировании руководства Нацполиции

Кабинет министров Украины отменил необходимость получения вывода Министерства финансов при премировании руководства Национальной полиции.

Согласно постановлению №3 от 11 января, премирование главы Нацполиции и заместителей главы осуществляется с разрешения премьер-министра Украины или первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьера по согласованию с министром внутренних дел.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что премирование руководства Нацполиции будет происходить на таких же основаниях, как и руководства других центральных органов исполнительной власти.