Экономика

17:19 13.01.2017

"Лозовские машины" в 2016г увеличили продажи на 80%

"Лозовские машины" (бренд почвообрабатывающей сельхозтехники, выпускаемой предприятиями индустриальной группы УПЭК, Харьковская обл.), в 2016 году увеличили продажи на 80% по сравнению с 2015 годом, до более чем 250 млн грн, сообщает пресс-служба УПЭК.

"Увеличение объемов продаж стало возможным благодаря расширению ассортимента продукции, активному участию в выставках и днях поля, улучшению сервисного обслуживания. Кроме того, увеличена численность сотрудников сервисной службы, количество сервисных бригад и сервисных автомобилей", - цитирует пресс-служба директора по продажам АГРОдивизиона УПЭК Александра Титова.

По словам директора по маркетингу АГРОдивизиона Ольги Бабковой, продукция "Лозовских машин" активно продвигалась и за пределами Украины.

"Номенклатура бренда уже реализуется по двум стратегическим направлениям: рынки стран СНГ и Восточной Европы. За счет участия в выставках и проведения демотуров нам удалось существенно увеличить продажи и нарастить дилерскую сеть в этих регионах", – отметила директор по маркетингу АГРОдивизиона Ольга Бабкова.

В линейке выпускаемой техники, в частности, посевной комплекс "Златник", бороны широкозахватные "Лира", комплексы для внесения в почву "Реал", дисковые бороны-лущильники "Дукат" и другие почвообрабатывающие агрегаты.

УПЭК - одна из ведущих в Украине частных компаний, специализирующихся в машиностроительном бизнесе. Консолидированный объем валовых продаж группа не обнародует.

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