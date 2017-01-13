Экономика

17:09 13.01.2017

Глава "Укравтодора" выступает за внедрение платы за проезд отечественных грузовиков по дорогам Украины

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак выступает за введение платы за проезд украинских тяжеловесных транспортных средств по дорогам страны.

"Я спорю с бюджетным комитетом ВРУ о необходимости введения оплаты для грузового транспорта, начиная с первой нашей встречи. Дороги разрушают именно грузовики. К тому ж бизнес с каждой поездки получает прибыль, поэтому и за использование дорог он должен платить", - сказал он в интервью изданию "Фокус".

По его словам, депутаты практически согласились ввести оплату за транзит грузового транспорта.

"Это отлично, но больше всего эксплуатируют украинские дороги именно отечественные грузоперевозчики. Будет честно, если украинские предприниматели станут платить за использование дорог наравне с иностранцами. Такое решение сталкивается с сопротивлением аграрного лобби, но если мы хотим иметь страну с нормальной сетью дорог, другого выхода нет", - констатировал С.Новак.

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