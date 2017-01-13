Таможенный эксперимент в Украине позволил собрать на ремонт дорог дополнительных 2,8 млрд грн

Таможенный эксперимент, введенный правительством Украины в сентябре 2015 года, позволил в течение 2015-2016 годов, получить местным бюджетам дополнительных 2,8 млрд грн для ремонта дорожной инфраструктуры, из них почти 1,5 млрд грн уже направлено на ремонтно-строительные работы.

Как сообщила пресс-служба Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), сначала эксперимент был введен в четырех областях Украины – Волынской, Одесской, Львовской, Черновицкой, а в 2016 году – и в Киеве.

"Лидером эксперимента можно назвать Львовскую область, в бюджет которой поступила самая большая сумма – 1,2 млрд грн. Более 1 млрд грн уже направлено на ремонт автодорог Львовской области", - отмечается в сообщении.

Таможенный эксперимент 2017 года будет распространен на все области страны, что позволит получить дополнительное финансирование для реконструкции и ремонта автодорожной инфраструктуры страны и как результат – обеспечить новое качество дорог и безопасность автомобильного движения.

Как сообщалось, эксперимент, инициированный Кабинетом министров Украины, заключается в направлении 50% суммы перевыполнения общего объема ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров на территориях Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, Киева в специальные фонды соответствующих областных бюджетов с целью финансирования реконструкции, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения.