На науку и исследования в 2016 году в Украине потратили 0,3% ВВП

Заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха заявляет, что в 2016 году на науку и проведение исследований в стране было потрачено не более 0,3% ВВП.

"По предварительным расчетам можно утверждать, что наукоемкость украинского ВВП упала до рекордно низких - немногим более 0,3% ВВП", - сказал замминистра в ходе обсуждения проекта Среднесрочного плана приоритетных действий правительства на период до 2020 года.

Он отметил, что более точные данные можно будет получить летом, когда будет подведены статистические итоги.

М.Стриха добавил, что небольшие средства, которые выделяются на науку, идут на социальное обеспечение учреждений, а не на собственно научные исследования.