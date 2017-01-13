Главная задача АМПУ - создание условий для эффективной работы бизнеса

Новоназначенный исполняющий обязанности председателя Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс считает главной задачей предприятия создание условий для эффективной работы бизнеса.

"Сама суть управления государственным имуществом, исходя из положений закона "О морских портах Украины", должна быть направлена на развитие портов, создание новых предприятий в морских портах, припортовых заводов, перерабатывающих предприятий. АМПУ должна создавать условия для привлечения инвестиций и для создания рабочих мест в морских портах",— цитирует пресс-служба АМПУ нового руководителя.

В ходе встречи с представителями отраслевых профсоюзов Р.Вецкаганс призвал к укреплению диалога между руководством отрасли и портовой общественностью.

"Я выступаю, безусловно, за то, чтобы зарплаты портовиков были рыночными, но при этом реально отвечали вкладам каждого специалиста в общее дело. Мы будем выстраивать диалог со всеми профсоюзными организациями и искать компромиссные решения для развития каждого порта",— отметил он.

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" создано в результате вступления в силу закона "О морских портах Украины" в 2013 году. ГП "АМПУ" является унитарным предприятием, основанное на праве хозяйственного ведения, состоящее из центрального аппарата (Киев), главного представительства (Одесса), 13 филиалов в морских портах Украины, филиала "Дельта-лоцман" и насчитывает более 8 тыс. сотрудников.

Р.Вецкаганс назначен и.о. председателя Администрации морских портов Украины министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном 12 января 2017 года.