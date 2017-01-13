"Одноклассники" в 2016 году увеличили количество пользователей на 10%

Количество зарегистрированных пользователей социальной сети "Одноклассники" (принадлежит Mail.ru Group) за 2016 год по всему миру выросло на 27 млн профилей и составило 290 млн, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Таким образом, прирост составил 10,3%.

По собственным данным компании, ежемесячная аудитория соцсети составляет 73 млн уникальных пользователей.

Доля пользователей, которые выходят в "Одноклассники" только с веб-версии в течение месяца, составляет 31% от общей месячной аудитории (снижение показателя за год на 5 п.п.), только с мобильных устройств (mobile only) - 38,3%. Остальные 30,7% аудитории используют соцсеть в течение месяца как в мобильной, так и в десктопной версии. При этом ежемесячная аудитория mobile only "Одноклассников" в 2016 году увеличилась на 17%, до 28 млн пользователей.

Мобильная аудитория "Одноклассников" в большинстве предпочитает устройства на Android: за год количество пользователей, выходящих в сеть с этой операционной системы выросло на 13%, до 28 млн ежемесячно. Рост пользователей iOS составил 7% (6 млн ежемесячно).

В 2016 году соцсеть запустила собственную витрину нативных игр, доходы от которой растут на 30% в месяц. Месячная аудитория пользователей, играющих в соцсети, составляет 25,5 млн человек.

"В 2017 мы планируем еще ряд запусков развлекательных сервисов, а также существенный рост категории видео, игр и киберспорта. Мы продолжим работу с контентом и его генераторами - у нас появится много новых групп и личных страниц. Мы ориентируемся не только на Россию, но и на страны ближнего и дальнего зарубежья как точки роста аудитории", - сообщил о планах на 2017 год руководитель проекта "Одноклассники" Антон Федчин, слова которого приведены в сообщении компании.

Основную выручку соцсети составляют три направления: "Подарки и сервисы", "Реклама" и "Игры". В компании отмечают, что реклама является основным драйвером роста выручки в целом.

Согласно отчету Mail.ru Group за первое полугодие 2016 года, выручка сегмента "Социальные сети" (включает соцсети "Одноклассники" и "Мой Мир") выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,4%, до 7,2 млрд рублей. EBITDA составила 4,9 млрд рублей, что на 2% ниже, чем в первом полугодии 2015 года. Рентабельность EBITDA снизилась до 68,9% с 72,7%. Годовой отчет за 2016 год Mail.ru еще не публиковала.