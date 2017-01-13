Япония передала госпиталю Госпогранслужбы в Киеве медоборудование на 22,5 млн грн

Правительство Японии передало Центральному клиническому госпиталю Государственной пограничной службы Украины медицинское оборудование стоимостью 22,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, глава Украинского государства и посол Японии Шигеки Суми приняли участие в церемонии передачи этого оборудования в госпитале в пятницу в Киеве.

"Сегодняшняя передача медицинского оборудования является не только примером сотрудничества Украины, ООН и Японии, но и первым событием Года Японии в Украине, которое символизирует тесное взаимодействие между Украиной и Японией", - цитирует слова П.Порошенко пресс-служба.

По его словам, сегодня таким новейшим оборудованием оснащаются военные госпитали. "Это четко отображает те приоритеты, которые есть сегодня у меня как президента, у командования погранвойск, ВСУ, чтобы вы - лучшие украинцы, герои, элита страны - получали надлежащую помощь", - сказал президент.

Согласно информации, среди переданного оборудования - компьютерный томограф Toshiba 2016 года, видеоэндоскопический комплект Olympus, цифровой рентген Calypso.

Общая стоимость оборудования - 22,502 млн грн.

П.Порошенко и посол Японии ознакомились с кабинетом КТ, осмотрели оборудование, проверили условия работы медперсонала.