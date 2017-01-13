НБУ на аукционе в пятницу продал $55,5 млн по курсу до 27,7 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в пятницу продал $55,5 млн по курсу до 27,7 грн/$1, что удовлетворило 67,7% заявленного спроса, сообщается на веб-сайте регулятора.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $82 млн по курсу от 27,25 грн/$1 до 27,7 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 27,6 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,6486 грн/$1.

По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 7,2% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.

Как сообщалось, НБУ в пятницу объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты в объеме до $100 млн для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке, связанных традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности.

Ранее, после двух дней превышения предложения валюты над спросом на нее 4-5 января, в ходе которых Нацбанку удалось купить $91,6 млн, 6 и 10 января НБУ вновь, как в конце минувшего года, пришлось выйти на рынок для поддержания курса гривни от излишнего снижения.

В результате при предложении до $70 млн 6 января Нацбанк продал $55,2 млн по курсу до 27,05 грн/$1, а 10 января при предложении до $100 млн НБУ реализовал $51 млн по курсу до $27,21 грн.

В последние дни 2016 года Нацбанк также выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, а 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.

Всего в декабре НБУ продал в ходе интервенций $234,4 млн, а купил $115 млн, тогда как в ноябре ситуация была обратная – соответственно $33,6 млн и $113,6 млн.

В январе-феврале минувшего года центробанк также интервенциями поддерживал гривню от излишнего падения: в январе продажа валюты составила $117,8 млн против покупки $43,5 млн, в феврале – соответственно $181 млн против $22,2 млн. Лишь в марте эти объемы сравнялись – $131,2 млн против $129,1 млн, а с апреля по июль Нацбанк лишь покупал валюту.

В целом за 2016 год НБУ приобрел на рынке $2,458 млрд, продав $906,1 млн, тогда как в 2015 году объем покупки ($2,047 млрд) был чуть ниже объема продажи ($2,204 млрд).