Гривня на наличном рынке преодолела отметку в 29 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу к 12:00 составил 27,54 грн/$1, снизившись с 27,3 грн/$1 к концу торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни составили 27,48- 27,60 грн/$1, тогда как на открытии торгов они составляли 27,2-27,4 грн/$1.

При этом на наличном рынке курс нацвалюты преодолел отметку в 29 грн/$1.

По оценке директора казначейства банка "Кредит Днепр" Олега Куринного, проведение Национальным банком Украины (НБУ) в пятницу аукциона по продаже $100 млн с курсом отсечения 27,6 грн/$1 сможет несколько снизить напряжение на рынке.

"Рост курса доллара на межбанке вызван несколькими причинами: отсутствием потребности в гривне, так как в конце прошлого года государство возместило экспортерам НДС, и вполне понятным желанием продавцов придержать валюту для наиболее выгодных для себя позиций. Согласно требованиям НБУ у экспортеров есть 120 дней на возврат валютной выручки. Учитывая, что в этот период основная доля валюты поступает от агропроизводителей, а отгрузки по некоторым наиболее дорогим видам сельскохозяйственной продукции закончились только в конце осени, ожидать активизации валютных поступлений ранее конца января-февраля не стоит. Этим и объясняется дефицит инвалюты на межбанке. Наличный рынок традиционно дублирует ситуацию безналичного с разницей в курсе +1-1,5 грн", - прокомментировал ситуацию на валютном рынке О. Куринной.

По его оценке, в ближайшие дни курс гривни на межбанке будет сохраняться на уровне выше 27 грн/$1, но в случае таких резких курсовых скачков, как сегодня, Нацбанк сможет его поддерживать валютными интервенциями.

Ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль связывает причины девальвации гривни на межбанке с сезонными факторами: часть экспортеров-аграриев существенно снизила свою активность, в то время как импортеры еще активно закрывают обязательства прошлого года и тратят гривневую выручку. Как полагает эксперт, резкое снижение курса гривни на наличном рынке, вероятнее всего, связано с информацией о том, что НБУ отнес с категории неплатежеспособных Платинум Банк, в связи с чем ожидаются крупные выплаты по вкладам физических лиц от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и есть опасения, что часть этой гривни может быть направлена на покупку валюты.

"Нервная ситуация на валютном рынке может продлиться до начала нового сезона у аграриев или же до существенного улучшения новостного фона", - добавил Ю.Крохмаль.