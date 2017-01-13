"Кернел" во IІ кв.-2017 ФГ увеличил продажи подсолнечного масла и зерна

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, во втором квартале 2017 финансового года (ФГ), начавшегося в июле 2016 года, увеличила продажи зерна на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 1,53 млн тонн.

Как отмечается в отчете компании, размещенном на ее сайте, продажи наливного масла в октябре-декабре увеличились на 13,1% –до 336,02 тыс. тонн, продажи бутилированного подсолнечного – на 16,7%, до 36,23 тыс. литров.

За этот период холдинг переработал 908,54 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 0,7% хуже показателя за второй квартал 2016 ФГ.

Согласно документу, перевалка зерна на экспортных терминалах группы сократилась на 2% - до 1,66млн тонн.

Как сообщалось, "Кернел" в 2016 ФГ сократил продажи зерна на 7% по сравнению с прошлым ФГ – до 4,41 млн тонн. Продажи наливного масла в 2016 ФГ сократились на 4% –до 983,904 тыс. тонн, бутилированного подсолнечного масла – на 6% - до 93,38 млн литров.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Свою продукцию компания поставляет в более чем 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота. Мощности по хранению компании составляют 2,8 млн тонн, земельный банк – 390 тыс. га.