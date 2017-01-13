ГФС разблокировала счета агропроизводителей для уплаты НДС на 1 день

Государственная фискальная служба (ГФС) разблокировала на один день - 13 января - счета сельхозтоваропроизводителей в системе электронного администрирования (СЭА) НДС.

Согласно сообщению на сайте Украинской аграрной конфедерации (УАК), разблокирование счетов стало возможным благодаря обращению аграрных ассоциаций к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Всем, кому необходимо осуществить операции, только сегодня, 13 января, в период с 9:00 до 17:00 соответствующие счета будут доступны", - говорится на сайте УАК.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк поручил главам ГФС и Госказначейства разблокировать электронные счета аграриев для уплаты НДС и его возмещения за 2016 год.

Спецрежим НДС для агропроизводителей отменен с 2017 года. Он действовал с 1998 года и предусматривал аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС на своих счетах.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что после отмены спрецрежима депутаты предусмотрели нормы о переходе агропроизводителей со спецрежима на государственную поддержку в прямой норме закона №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

Для сельхозтоваропроизводителей, использующих месячный налоговый период, счета должны закрываться 31 января 2017 года, для работавших по квартальному налоговому периоду – 20 февраля 2017 года.

В первой декаде января аграрии заявили о блокировании спецсчетов ГФС и Госказначейством.