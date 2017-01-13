"АвтоКрАЗ" в 2017г планирует выпустить 1200 автомобилей

ПАО "АвтоКрАЗ" ()Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей с полным технологическим циклом, в 2017 году планирует произвести не менее 1200 автомобилей, сообщает пресс-служба предприятия.

"Это подкрепленная заявками и договорами цифра. Предприятие рассчитывает на ее увеличение по итогам года за счет активизации работы сбытовых структур. Также будет продолжена работа по снижению затрат на производство продукции, повышению его эффективности и качества выпускаемой продукции, а также по созданию новых моделей автомобилей КрАЗ", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время компания не приводит количество автомобилей, произведенных в 2016 году (планировалось 1185 ед.), называя главным итогом прошлого года сохранение устойчивых позиций, рабочих мест, трудового коллектива, а также выполнение социальных обязательств.

Кроме того, важным событием года на предприятии называют получение сертификата на систему менеджмента качества для автопроизводства ISO / TS 16949:2009, с получением которого "АвтоКрАЗ" "присоединился к мировой автомобильной общественности".

"В условиях ограниченного финансирования, спада потребительского спроса, жесточайшей экономии и прочих негативно влияющих на производство факторов, связанных с усугубившимся кризисом, удалось выпустить линейку новых машин для коммунальных и дорожных хозяйств, силовых структур Украины, подразделений ГСЧС", - отмечают в пресс-служба.

В числе новинок – малотоннажный самосвал КрАЗ-5401С2, бронированный КрАЗ-Халк, среднетоннажное шасси КрАЗ-5401Н2, вездеходное шасси КрАЗ-5401НЕ, землеройная машина на бронированном шасси КрАЗ-5233НЕ, пиротехнический бронированный автомобиль КрАЗ-5233НЕ и пр.

За 2016 год выросло производство полуприцепов – на 20%, прицепов – на 47%, продукции литейного производства – на 20%, запасных частей – на 3%. Практически равные доли в общем объеме отгрузок составили экспорт и внутренний рынок - 53% и 47% соответственно.

Кроме того, в прошлом году компания активно работала над повышением надежности автомобилей КрАЗ.

В перечне значимых результатов для "АвтоКрАЗа" - повышение социальных стандартов, в частности, в течение прошлого года заработная плата повышалась ежеквартально.

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины.

Согласно последним обнародованным предприятием данным производства автомобилей в 2016 году, в январе-июле их выпуск сократился на 30% к аналогичному периоду 2015 года - до 480 ед.

Компания в 2015 году нарастила чистый убыток в 2,4 раза к 2014 году - до 371,59 млн грн, объем продаж вырос на 10% - до 1,9 млрд грн. Производство автомобилей выросло на 1% (на 13 автомобилей) - до 1401 ед., при этом на экспорт было поставлено 40% продукции в основном в страны дальнего зарубежья.