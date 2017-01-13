"Киевэнерго" просит своих клиентов не рассчитываться с компанией через ГИВЦ

Столичная энергокомпания ПАО "Киевэнерго" просит своих клиентов не рассчитываться с компанией через платежки КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).

"В связи с распространением ГИВЦ нового формата платежки, единой для всех коммунальных услуг, обращаем внимание своих клиентов, что оплата услуг "Киевэнерго", как и раньше, должна осуществляться исключительно по платежным документам "Киевэнерго", сформированных системой энергокомпании … Просим не оплачивать услуги по тепло- и электроснабжению в январе по платежкам ГИВЦ, поскольку не можем гарантировать поступление средств за потребленные услуги", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В свою очередь генеральный директор "Укрпочты" раскритиковал действия ГИВЦ. "ГИВЦ без разрешения включил "Киевэнерго" в свои платежки, а нам ("Укрпочте" – ИФ) так опустил комиссию, что стало невыгодно их принимать … Бизнес можно вести жестко, но честно, а не пытаться "отжать" партнеров. Мой ответ - не дождетесь", - написал он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. "ДТЭК" принадлежит 72,4% акций "Киевэнерго". Еще 25%+1 акция компании владеет государство.