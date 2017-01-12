Экономика

23:12 12.01.2017

Фондовые индексы Украины в четверг продолжили наметившуюся днем ранее восходящую динамику

Украинские биржевые индексы в четверг вновь завершили торги ростом: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,62% - до 828,75 пункта, индекс ПФТС – на 0,31%, до 267 пунктов.

Объем торгов на УБ составил 7,1 млн грн, в том числе акциями – 6,6 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 59,5 млн грн, в том числе акциями – 0,35 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в четверг в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Донбассэнерго" (+4,33%), "Укрнафты" (+3,26%) и "Центрэнерго" (+3,1%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+2,23%) и "Мотор Сичи" (+0,16%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 2,61% - до 588,17 пункта при объеме торгов 19 млн злотых (115,9 млн грн).

Среди индексных акций подорожали бумаги "Кернела" (+6,34%), "Астарты" (+0,99%) и Coal Energy (+0,68%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги "Милкиленда" (-3,51%), "Агротона" (-3,23%) и KSG Agro (-2,64%).

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