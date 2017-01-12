Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 27,3 грн/$1 с 27,25 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,26-27,34 грн/$1.

НБУ в четверг аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,2516 грн/$1 с 27,1132 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $223,5 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $281,02 млн.