Гройсман поручил выделить дополнительно 0,5 млрд грн на покупку снегоуборочной техники для автодорог в 2017 г.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым выделить дополнительно 0,5 млрд грн на покупку снегоуборочной техники для обслуживания автомобильных дорог в 2017 году.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, в четверг премьер провел совещание по вопросам развития дорожной инфраструктуры, а также совершенствования системы содержания автомобильных дорог в Украине в зимний период. Во время совещания его участники затронули проблему недостаточного количества необходимой техники для содержания дорог зимой и их технологической устарелости.

"Что меня беспокоит: у нас сейчас отсутствует качественная система уборки дорог. Поэтому любой снегопад - ГСЧС начинает помогать решать проблемы, хотя по сути "Укравтодор" должен просто системно содержать дороги и тогда ситуация будет абсолютно контролируемая. Надо менять технологии, надо приобрести новую технику", - сказал В.Гройсман.

Премьер подчеркнул, что подразделения и технику ГСЧС необходимо привлекать к уборке снега, когда речь идет о действительно аномальных осадках. "В этом контексте глава правительства поручил увеличить ресурс на приобретение новой техники для зимней уборки на 500 млн (грн) в дополнение к 250 млн грн уже предусмотренным", - сказано в сообщении.

По мнению В.Гройсмана, закупаемая техника должна быть украинского производства.