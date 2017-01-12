Экономика

17:34 12.01.2017

Дата заседания МВФ по Украине будет определена в ближайшие недели

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс в четверг.

"У меня ее пока нет (точной даты заседания совета директоров - ИФ), но мы ожидаем, что это будет скоро, в ближайшие недели. Если предположить, что все оставшиеся вопросы (выполнены требования властями Украины – ИФ) скоро будут решены, то предложение завершить очередной пересмотр программы может быть представлен совету директоров МВФ в ближайшие недели", - сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

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