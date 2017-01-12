Украина полностью использовала ковту на поставки меда в ЕС за 2017 г.

Тарифные квоты Европейского Союза для украинского меда на 2017 год уже исчерпаны, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно данным его пресс-службы, по состоянию на 11 января 2017 года на 64% исчерпана квота на сахар, на 78% - на виноградные и яблочные соки.

Квота на импорт мяса птицы на первый квартал текущего года также полностью исчерпана.

По словам замминистра по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, которую цитирует пресс-служба, за 2016 полностью были использованы квоты на мед, сахар, овес, ячменную крупу и муку, солод, кукурузу, обработанные томаты и другие продуктовые группы.

"Новая статистика вновь подчеркивает важность нашей работы по вопросам расширения доступа украинских аграрных экспортеров на рынки ЕС", - отмечает замминистра.

Как сообщалось, в рамках Соглашения ассоциации с ЕС Украина может без пошлин поставлять в ЕС 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот.

Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов – 8 тыс. тонн, сухого молока - 1,5 тыс. тонн, сливочного масла – 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов – 1,5 тыс. тонн, яиц – 3 тыс. тонн, свинины – 40 тыс. тонн. Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 тыс. тонн, ячменю – 250 тыс. тонн, кукурузе – 400 тыс. тонн, по сахару – 20 тыс. тонн, меду – 5 тыс. тонн, обработанным томатам – 10 тыс. тонн, виноградному и яблочному соку- 10 тыс. тонн, овсу – 4 тыс. тонн, чесноку – 500 тонн.

В конце 2016 года Еврокомиссия увеличила для Украины квоту на крупы и обработанное зерно на 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, кукурузу - 650 тыс. тонн, мед - 3 тыс. тонн, пшеницу - 100 тыс. тонн, виноградный сок - 500 тонн, переработанные томаты - 5 тыс. тонн, ячмень – 350 тыс. тонн.