Экономика

17:15 12.01.2017

Amazon намерен создать свыше 100 тыс. рабочих мест за 18 месяцев в США

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. намерен создать более 100 тыс. рабочих мест на условиях полной занятости в США в течение следующих 18 месяцев.

Компания увеличила штат с 30 тыс. сотрудников в 2011 году до свыше 180 тыс. на конец прошлого года, сообщается в пресс-релизе. Теперь Amazon планирует дальнейшее расширение, в результате которого к середине 2018 года число работников в США превысит 280 тыс. человек.

Кроме того, такие направления бизнеса компании, как Marketplace и Amazon Flex, продолжат создавать сотни тысяч рабочих мест для людей по всей стране, которые хотят начать свой бизнес, работая по своему собственному графику в рамках частичной занятости.

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