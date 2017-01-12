Экономика

16:54 12.01.2017

Китай передал МИД Украины телекоммуникационное оборудование стоимостью $100 тыс.

Правительство Китая передало Министерству иностранных дел Украины телекоммуникационное оборудование на сумму около $100 тыс.

"Только что мы с послом КНР Ду Вэем подписали документ о передаче китайской стороной Министерству иностранных дел Украины помощи в виде телекоммуникационного оборудования. Мы весьма признательны за такую поддержку в непростое для нашего государства время. Рассматриваем это как еще одно свидетельство высокого уровня взаимопонимания и взаимопомощи между нашими государствами", - сказал государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в четверг в Киеве на открытии фотовыставки, посвященной 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и КНР.

В МИД Украины уточнили, что сумма такой технической помощи составляет около $100 тыс.

ВАЖНОЕ

Дата заседания МВФ по Украине будет определена в ближайшие недели

АМКУ раскрыл ряд связанных с Burisma Николая Злочевского компаний

Engie начала поставки газа в Украину

"Киевстар" меняет условия ряда контрактных тарифных планов, повышает их стоимость

МХП за 0,5% своих акций выкупит 5% Старинской птицефабрики у ее директора

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть восстанавливаются в четверг

Ситуация с обеспечением ж/д дизельным топливом под контролем – Балчун

Украина полностью использовала ковту на поставки меда в ЕС за 2017 г.

Amazon намерен создать свыше 100 тыс. рабочих мест за 18 месяцев в США

Фондовые индексы США снижаются в начале торгов в четверг

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
телец гороскоп на сегодня
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА