Провайдер "Воля" с 1 февраля повышает тарифы

Провайдер услуг кабельного телевидения и интернет-доступа компания "Воля" (Киев) с 1 февраля 2017 года повышает тарифы на телекоммуникационные услуги в среднем на 6%.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, повышение коснется части пакетов ТВ, Интернет, ТВ+Интернет.

Между тем дополнительные услуги компании дорожать не будут.

"По сравнению с январем 2016 года тарифы на тепло повысились на 18%, электроэнергию - на 24%, курс доллара по отношению к гривне вырос на 13%, а значительная часть наших расходов - валютная составляющая. Уровень инфляции составляет 12,4%", - отметили в компании, объясняя необходимость повышения тарифов.

В "Воле" также отметили, что понесли дополнительные затраты вследствие перехода на новые договорные отношения с украинскими медиагруппами.

"Воля" находится в управлении частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer и фонда Providence Equity Partners.

Помимо столицы, где ООО "Воля-Кабель" является крупнейшим провайдером услуг кабельного телевидения, оно занимает существенную долю на рынке услуг интернет-доступа.

Группа также присутствует более чем в 30 городах страны, где предоставляет услуги под брендом "Воля".