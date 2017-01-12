Экономика

16:26 12.01.2017

АМКУ раскрыл ряд связанных с Burisma Николая Злочевского компаний

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) раскрыл ряд компаний, связанных с группой Burisma экс-министра экологии Украины Николая Злочевского.

Так, по данным ведомства, в группу Burisma, конечным бенефициаром которой является Н.Злочевский, входит компания Brociti Investments Ltd, опосредованно (через кипрскую Kubgas Holding Ltd) владеющая акциями нефтегазовой компании "Куб-Газ".

С Kubgas Holding Ltd связаны ООО "Инфокс", "Алдеа Украина", ООО "Первая украинская газонефтяная компания", ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич", ООО "Пари", ООО "Надрагаз", ООО "Кубгаз-Боровая"

Кроме того, с Kubgas Holding Ltd аффилированы субъекты, занимающиеся оптовой торговлей одеждой и обувью, предоставляющие услуги спортивных клубов.

Как сообщалось, в четверг группа Burisma заявила о закрытии в стране всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

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