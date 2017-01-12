"АТБ-Маркет" опровергает обвинения S.Group в покушении на ее топ-менеджера

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее сетью магазинов формата "дискаунтер" в Украине, обнародовало официальное заявление с опровержением обвинений со стороны корпорации S.Group в покушении на жизнь ее топ-менеджера.

"Распространенные данные не соответствуют действительности и целенаправленно вредят деловой репутации "АТБ". У нас есть все основания считать, что эти обвинения являются частью информационной войны, которую S.Group искусственно пытается вести против "АТБ", - говорится в заявлении компании в четверг.

В нем также опровергается связь между нападением неизвестного лица на генерального директора ООО "Снэк-Экспорт", входящего в корпорацию S.Group, Сергея Белого и бизнес-конфликтом с группой "АТБ-Маркет".

"Это откровенная и наглая ложь, ведь никакого конфликта нет. С 2015 года существовал судебный спор между компаниями S.Group и ООО "АТБ-маркет". Недавно судебные инстанции поставили в этом споре точку", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным компании, в частности, 24 ноября 2016 года Хозяйственный суд Киева решением №910/19980/15 полностью отказал S.Group в удовлетворении иска против "АТБ-Маркет" по взысканию более 110 млн грн.

Как сообщалось, крупный украинский производитель снеков корпорация S.Group 11 января 2016 года заявил о нападении на гендиректора входящего в нее ООО "Снэк-Экспорт" С.Белого и напрямую связала это событие с бизнес-конфликтом с группой "АТБ-Маркет".

Как сообщила пресс-служба S.Group, гендиректор ООО "Снэк-Экспорт" 31 декабря 2016 года недалеко от офиса компании на просп. А.Поля в Днепре получил ножевые ранения вследствие нападения неизвестного лица в маске.

"Мы напрямую связываем эти события с бизнес-конфликтом между предприятиями корпорации S.Group и группой "АТБ-Маркет", который, в частности, выражается в ряде судебных исков относительно долгов "АТБ" перед S.Group за поставленную продукцию и не предоставленные услуги", - подчеркнули в корпорации, добавив, что заявление о покушении на убийство направлено в местное управление Нацполиции Украины.

Группа компаний, входящих в S.Group (основатель – народный депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка), в октябре 2014 года обратились в Хозяйственный суд Киева с иском к "АТБ-маркет" (совладелец Геннадий Буткевич) с целью взыскания задолженности за поставленный товар, а также наложения штрафных санкций за несвоевременное выполнение денежных обязательств на общую сумму 42 млн грн.

В середине декабря 2015 года S.Group заявляла о приостановке работы центрального офиса из-за проверок правоохранительными органами, которые, по мнению С.Рыбалки, инициированы его бывшим тестем Г.Буткевичем.

С.Рыбалка 15 января 2016 года сообщил на своей странице в "Фейсбук" о покушении на него и назвал заказчиком содеянного бывшего тестя – Г.Буткевича.

Прокуратура Днепропетровской области 26 января 2016 года заявила о подозрении корпорации S.Group в уклонении от уплаты 145 млн грн налогов, а также в намерении мошенническим путем завладеть средствами компании "АТБ-маркет" на 110 млн грн.

В корпорации S.Group опровергли наличие претензий налоговых органов по уплате налогов.

"В 2012-2013 гг. нам выдвигались претензии относительно якобы неуплаты 145 млн грн налогов. Эти действия осуществлялись еще в период режима Януковича и были связанны с корпоративным конфликтом группы S.І. Group с сетью супермаркетов "АТБ". Совладелец "АТБ" Буткевич пытался уничтожить и отобрать наш семейный бизнес. Но у него ничего не получилось, и в 2014 году налоговые органы признали свои ошибки. Мы обратились за разъяснением и получили ответ, что претензий у них к нам нет, а все уголовные производства были закрыты", - цитировался глава совета директоров S.Group Дмитрий Рыбалко в заявлении группы.

В состав корпорации S.Group входят компании "Чистая планета", "Продэкспорт-2009", "СнэкЭкспорт". Производственные площадки компаний, входящих в нее, расположены в Днепропетровской и Черниговской областях. Им принадлежат торговые марки: Snekkin, "Козацька слава", "Мий рыбалка", Semki, "Мачо", KartoFan, Red, Fantasy, Fantee.