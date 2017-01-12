Экономика

15:32 12.01.2017

McDonald's намерен продать долю в японском подразделении

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. ведет поиск потенциальных покупателей значительной доли японского бизнеса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, инвесторы могут приобрести до 33% подразделения McDonald's Holdings Co. (Japan) Ltd., причем срок подачи заявок истекает на следующей неделе.

McDonalds принадлежит почти половина бумаг японского подразделения, акции которого торгуются на бирже в Токио. Его капитализация оценивается в $3,5 млрд.

Ранее на текущей неделе McDonald's сообщила о продаже 80% своего подразделения в КНР и Гонконге инвестиционным фондам Citic Ltd. and Carlyle Group LP. В рамках сделки эти активы были оценены в $2,08 млрд.

Долгосрочные планы McDonald's предполагают перевод 95% ресторанов сети на работу по договору о франшизе. К концу 2018 года такие изменения коснутся около 4 тыс. заведений.

Акции McDonald's слабо меняются в цене на предварительных торгах в четверг, ее капитализация составляет почти $100 млрд.

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