Доход от инвестиций в сырье продолжит расти в 2017-2018 гг.

Доход инвесторов от вложения средств в сырье, как ожидается, продолжит увеличиться в этом году и в 2018 году, полагает аналитик Citigroup Эд Морс.

Это обусловлено улучшением состояния мировой экономики и замедлением темпов роста поставок сырья.

По словам эксперта, фундаментальные факторы выглядят оптимистично на фоне сокращения избыточных поставок нефти, природного газа, большинства промышленных металлов и некоторых сельскохозяйственных культур, сообщило агентство.

Физические объемы торговли в 2017 году будут стабильными, поскольку Китай наращивает импорт сырья и экспорт продуктов переработки, особенно это касается нефтяного рынка.

Рост котировок сырьевых товаров приведет к ускорению инфляции после негативной динамики потребительских цен в последние несколько лет, отмечает эксперт.

Как сообщалось, по итогам 2016 года наиболее существенно среди сырьевых товаров подорожали цинк (около 60%), нефть и дизтопливо (примерно 50%). В то же время цена какао сократилась на треть, кроме того подешевели пшеница и кукуруза.