МХП за 0,5% своих акций выкупит 5% Старинской птицефабрики у ее директора

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) принял решение выкупить 5% акций у директора СООО "Старинская птицефабрика" в обмен на предоставление ему 0,5% своего акционерного капитала.

Согласно сообщению на сайте Лондонской биржи в четверг (LSE), до сделки МХП и его дочерним предприятиям принадлежало 95% акционерного капитала Старинской птицефабрики, директору фабрики принадлежало 5% акций.

Миноритарий СООО "Старинская птицефабрика" обменял свою долю в ее уставном капитале на 531,395 тыс. акций холдинговой компании МХП, став собственником 0,5% глобальных депозитарных расписок (GDR, 1 GDR равна 1 акции).

МХП уточняет, что коэффициент обмена был рассчитан на основании консолидированной EBITDA агрохолдинга и птицефабрики, без каких либо дисконтов или премий. МХП намерен рассчитаться акциями, которые ранее были выкуплены в рамках программы обратного выкупа и находились на казначейском счету агрохолдинга.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), директором СООО "Старинская птицефабрика" является Александр Зубчук.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2015 году чистая прибыль Старинской птицефабрики увеличилась в 2,1 раза по сравнению с 2014 годом - до 1,3 млрд грн, выручка – в 1,8 раза, до 2,1 млрд грн.

Старинская птицефабрика – один из двух племрепродукторов МХП и крупнейшее предприятие такого типа в Европе.

СООО "Старинская птицефабрика" основано 11 мая 2000 года. С 2002 года входит в состав компаний МХП.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистый убыток МХП в 2015 году составил $126 млн, что в 3,3 раза меньше, чем в 2014 году, выручка сократилась на 14% - до $1,18 млрд.

Январь-сентябрь 2016 года агрохолдинг закончил с чистой прибылью в $86 млн против чистого убытка $37 млн за аналогичный период 2015 года. Его выручка осталась на уровне аналогичного периода предыдущего года - $899 млн.

По данным LSE, курс акций МХП к 14:30 кв 12 января повысился на 4,97% - до $9,08 за шт.