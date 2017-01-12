Квартиры в рамках жилищных госпрограмм в 2016г получили 377 украинских семей

В рамках реализации государственных жилищных программ в 2016 году 377 украинских семей стали владельцами квартир в 40 новых домах, сообщает Государственное специализированное финансовое учреждение (ГСФУ) "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" (Киев) в пресс-релизе в четверг.

По словам первого замглавы правления фонда Сергея Комнатного, приведенным в сообщении, 286 украинских семей в 2016 году получили квартиры в рамках реализации программы льготного молодежного кредитования, еще 67 семей – по программе доступного жилья по механизму "30 на 70", и 24 семьи получили квартиры, воспользовавшись программой удешевления стоимости ипотечных кредитов.

Как отмечает С.Комнатный, реализация жилищных программ в 2016 году продолжалась, не смотря на отсутствие финансирования из общего фонда госбюджета. Поддержку оказали органы местного самоуправления, которые за счет децентрализации власти получили более широкие полномочия. Льготное жилищное кредитование также осуществлялось с использованием собственных средств фонда содействия молодежному строительству.

Как сообщалось, в 2015 году 485 украинских семей стали владельцами квартир в 38 новых домах в рамках реализации государственных жилищных программ.

ГСФУ "Госфонд содействия молодежному жилстроительству" создано в 1995 году и распоряжением Кабинета министров №1357-р от 7 июля 2010 года передано в сферу управления Минрегиона. По состоянию на январь 2017 года ГСФУ объединяет 27 региональных управлений в стране.

Госфонд использует бюджетные средства для предоставления долгосрочных льготных кредитов на строительство жилья молодым семьям (с 2002 года), одиноким молодым и гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в рамках реализации соответствующих государственных программ.

ГСФУ также занимается привлечением дополнительных внебюджетных ресурсов для финансирования госпрограмм доступного жилья, частичной компенсации и удешевления стоимости ипотечных кредитов.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 12 января 2017 года, собственником 100% в уставном капитале учреждения является Кабинет министров Украины.

Кабмин решением от 11 октября 2016 года увеличил уставный капитал ГСФУ на 24 млн грн.

Уставный капитал ГСФУ "Госфонд содействия молодежному жилстроительству" на 12 января 2017 года составляет 273,355 млн грн.