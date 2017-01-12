Экономика

13:59 12.01.2017

НБУ зарегистрировал платежную систему "Электрум" совладельца Евробанка и экс-предправления ВТБ Банка Пушкарева

Национальный банк Украины (НБУ) 7 ноября 2016 года внес в реестр внутригосударственную систему перевода средств "Электрум", платежной организацией которой является ООО "Электрум Пеймент Систем" (Киев) совладельца Евробанка и экс-председателя правления ВТБ Банка Вадима Пушкарева, сообщается на веб-сайте НБУ.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, В.Пушкарев является единственным собственником компании "Электрум Пеймент Систем", уставный капитал которой составляет 20,1 млн грн. Компания зарегистрирована в январе 2016 года.

Кроме того, по информации Нацбанка, 3 января 2017 года он зарегистрировал внутригосударственную систему перевода средств "ЛЕО", платежной организацией которой является ООО "Финансовая компания Леогейминг Пей" (Киев). Согласно Единому госреестру, финкомпания принадлежит Алене Шевцовой. Уставный капитал ФК составляет 7,2 млн грн. Она зарегистрирована в декабре 2013 года.

По данным НБУ, с учетом "Электрум" и "ЛЕО" в настоящее время зарегистрировано 13 платежных систем, созданных небанковскими учреждениями-резидентами, и восемь платежных систем, платежными организациями которых являются банки-резиденты.

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