Украинцы в 2016г увеличили продажу валюты на 44,6% при увеличении покупки на 9,2%

Украинцы в 2016 году купили у банков $747,1 млн, что на 9,2% больше, чем в 2015 году ($684,1 млн), сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте.

Согласно его данным, продажа инвалюты населением в минувшем году выросла на 44,6% – с $2,232 млрд до $3,227 млрд.

В целом, по данным Нацбанка, население в 2016 году продало валюты на $2,48 млрд больше, чем купило, увеличив данное сальдо по сравнению с 2015 годом на 60,2%.

НБУ уточняет, что в декабре-2016 украинцы купили $96,4 млн, а продали – на $134,3 млн, тогда как в ноябре-2016 – соответственно $65,1 млн и $137,7 млн, а в декабре-2015 – $59,6 млн и $180,3 млн.

Нацбанк также указывает, что на долю долларов США пришлось 74% от общего объема покупки иностранной валюты и 65% – от общего объема продажи, в том числе в декабре – соответственно 79% и 66%.

Как сообщалось, за 2015 год украинцы продали банкам на $1,55 млрд больше, чем купили, тогда как годом ранее объем покупки валюты на $2,41 млрд превысил объем ее продажи: всего в 2014 году было продано $5,61 млрд, куплено – $8,02 млрд.