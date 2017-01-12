Нацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.