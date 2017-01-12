Экономика

10:24 12.01.2017

Австрия хочет отменить равенство граждан ЕС при приеме на работу

Канцлер Австрии Кристиан Керн хочет предоставить местным работодателям право при найме отдавать приоритет австрийцам перед гражданами других стран Европейского союза.

Глава австрийского правительства поставил цель создать 200 тыс. рабочих мест в стране до конца 2020 года, чтобы обеспечить дальнейшее развитие экономики, передает агентство "Синьхуа". По словам К.Керна, Австрия - "сильная страна, но она способна на большее... ей необходим предпринимательский подход к трудоустройству населения", а также новые меры борьбы с безработицей.

В настоящий момент в объединенной Европе действует общий рынок труда: граждане всех государств, входящих в ЕС, по закону имеют равные права при приеме на работу в любой из стран союза. Отдавать приоритет гражданам какой-либо страны законодательно запрещено.

Как сообщает BBC, К.Керн пообещал обратиться с соответствующей просьбой к лидерам ЕС во время выступления на мероприятии, посвященном старту 10-летнего плана экономического развития, в котором особое внимание должно быть уделено созданию новых рабочих мест.

"Страны Восточной Европы экспортируют свою безработицу в Австрию, - заявил канцлер. - Бессмысленно держаться за догмы, которые не дают гражданам ЕС явных преимуществ в повседневной жизни".

К.Керн, представляющий социал-демократов, выступал в городе Вельс, где на выборах победила ультраправая Партия свободы. Популярность Партии свободы в Австрии в последнее время растет, во многом из-за опасений жителей по поводу иммиграции и безработицы.

Обещание австрийского канцлера наблюдатели оценивают как попытку привлечь избирателей, симпатизирующих ультраправым.

На президентских выборах в прошлом году кандидат от Партии свободы стал вторым. Партию К.Керна, по приблизительным оценкам, поддерживают около 27% избирателей.

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