Кассация отменила решение о выплате "Авиакором" роялти ГП "Антонов"

Суд по интеллектуальным правам (Москва) вернул на повторное рассмотрение дело по иску украинского госпредприятия "Антонов" к ОАО "Авиакор - авиационный завод" (Самара, входит в холдинг "Русские машины") о выплате $2,9 млн роялти за использование товарного знака при производстве и реализации самолетов.

"Отменить постановление суда апелляционной инстанции и передать дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию", - говорится в решении московского суда, размещенном в картотеке арбитражных дел.

Как сообщалось, в октябре прошлого года 11-й Арбитражный апелляционный суд (Самара) оставил без удовлетворения жалобу "Авиакора", в которой компания требовала отменить решение Арбитражного суда Самарской области о выплате роялти в пользу ГП "Антонов" и полностью удовлетворить встречный иск о выплате более 170 млн рублей для покрытия убытков, возникших в ходе реализации проекта по выпуску и продаже в России самолетов Ан-140 (разработчиком является ГП "Антонов"). По мнению "Авиакора", украинский разработчик не обеспечил непрерывное действие сертификата типа самолета.

В июле 2015 года руководство "Авиакора" сообщило о приостановке реализуемой в РФ с 2003 года программы выпуска Ан-140 в связи со сложностями в кооперации с украинскими партнерами, а также отсутствием возможности обеспечить оперативное импортозамещение. Также сообщалось, что "Авиакор" не выполнил свои обязательства по госконтракту с Минобороны РФ по производству Ан-140 из-за нарушения сроков поставщиками.

"Авиакор" - единственный авиастроительный актив холдинга "Русские машины" (входит в группу "Базовый элемент"), специализируется на производстве, ремонте и обслуживании самолетов семейств Ту-154 и Ан-140.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, сотрудничает с 76 странами мира. С апреля 2015 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Украина в 2014 году прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе. В мае 2015 года украинское правительство расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере военно-технического сотрудничества от 1993 года.

Самара. 12 января. ИНТЕРФАКС - Суд по интеллектуальным правам (Москва) вернул на повторное рассмотрение дело по иску украинского госпредприятия "Антонов" к ОАО "Авиакор - авиационный завод" (Самара, входит в холдинг "Русские машины") о выплате $2,9 млн роялти за использование товарного знака при производстве и реализации самолетов.

"Отменить постановление суда апелляционной инстанции и передать дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию", - говорится в решении московского суда, размещенном в картотеке арбитражных дел.

Как сообщалось, в октябре прошлого года 11-й Арбитражный апелляционный суд (Самара) оставил без удовлетворения жалобу "Авиакора", в которой компания требовала отменить решение Арбитражного суда Самарской области о выплате роялти в пользу ГП "Антонов" и полностью удовлетворить встречный иск о выплате более 170 млн рублей для покрытия убытков, возникших в ходе реализации проекта по выпуску и продаже в России самолетов Ан-140 (разработчиком является ГП "Антонов"). По мнению "Авиакора", украинский разработчик не обеспечил непрерывное действие сертификата типа самолета.

В июле 2015 года руководство "Авиакора" сообщило о приостановке реализуемой в РФ с 2003 года программы выпуска Ан-140 в связи со сложностями в кооперации с украинскими партнерами, а также отсутствием возможности обеспечить оперативное импортозамещение. Также сообщалось, что "Авиакор" не выполнил свои обязательства по госконтракту с Минобороны РФ по производству Ан-140 из-за нарушения сроков поставщиками.

"Авиакор" - единственный авиастроительный актив холдинга "Русские машины" (входит в группу "Базовый элемент"), специализируется на производстве, ремонте и обслуживании самолетов семейств Ту-154 и Ан-140.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, сотрудничает с 76 странами мира. С апреля 2015 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Украина в 2014 году прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе. В мае 2015 года украинское правительство расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере военно-технического сотрудничества от 1993 года.