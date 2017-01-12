JKX сообщает об очередном обыске в ее офисах в Полтаве

Национальная полиция Украины 11 января вновь провела неожиданные обыски в офисах ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) – "дочке" британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

"Мы намерены проинформировать о сложившейся ситуации соответствующие государственные органы в Киеве. Я считаю, что такие действия Национальной полиции создают препятствия нормальной деятельности JKX в Украине, а также наносят ущерб инвестиционному климату страны в целом", – приводится комментарий генерального директора компании Тома Рида (Tom Reed) в сообщении JKX на Лондонской фондовой бирже в четверг.

В нем указывается, что эти обыски являются частью продолжающегося расследования, о котором компания сообщала еще в середине июня прошлого года. JKX подчеркивает, что она полностью сотрудничает со следствием, поэтому считает такие обыски неоправданными.

Как сообщалось, в середине июня 2016 года JKX сообщила о проведении полицией обысков в офисе ПГНК и домах двух ее топ-менеджеров, которые были инициированы прокуратурой и проведены в рамках производства о недоплате налогов.

Летом прошлого года компания просила помощи у посольств США и Великобритании из-за продолжающегося уголовного расследования украинской полиции, которая помимо обысков присылала ей все новые и новые информационные запросы.

Как сообщалось, JKX в январе-июне 2016 года сократила убыток на 26,8% – до $10,1 млн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Ее выручка за первое полугодие упала на 20,3% – до $35,4 млн.

Компания в январе-ноябре 2016 года сократила среднесуточную добычу углеводородов в Украине на 7% – до 4,028 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boepd). При этом общая добыча JKX, имеющей также активы в России, выросла на 15,8% – до 10,126 тыс. boepd.

Крупнейшими акционерами компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра Жукова – 11,45% акций. Кроме того, российская Proxima Capital Group владеет 19,92% акций JKX.