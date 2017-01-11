Экономика

18:43 11.01.2017

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 27,25 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 27,25 с 27,15 грн/$1 к завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,2-27,3 грн/$1.

НБУ в среду аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,1132 грн/$1 с 27,1868 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $281,02 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $262,22 млн.

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