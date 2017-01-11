Госказначейство блокирует счета агрокомпаний в системе единого администрирования НДС

Государственное казначейство Украины блокирует счета сельхозтоваропроизводителей в системе электронного администрирования (СЭА) НДС

"Это событие получило широкую огласку, поскольку счета уже заблокированы, о чем свидетельствует сообщение на официальном сайте Госказначейства от 5 января со ссылкой на письма Государственной фискальной службы", - написала на своей странице в соцсети Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, ГФС проигнорировала прямую норму закона №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". Речь идет о том, что счета в СЭА НДС закрываются со дня, следующего за предельным сроком уплаты налоговых обязательств за декабрь 2016 года, а для плательщиков, которые выбрали квартальный налоговый период, - за четвертый квартал 2016 года.

Для сельхозтоваропроизводителей, используемых месячный налоговый период, счета должны закрываться 31 января 2017 года, а для тех, кто работал по квартальному налоговому периоду, – 20 февраля 2017 года.

"То есть, никаких новогодних сюрпризов, которые сейчас подсовывают налогоплательщикам в виде подзаконных актов, не должно быть. Мы намеренно в комитете выписывали нормы о переходе агропроизводителей со спецрежима на государственную поддержку таким образом, чтобы не опорочить их соблюдение со стороны ГФС", - сообщила Н.Южанина.

По ее словам, ситуация со счетами агропроизводителей находится под контролем комитета, который примет все меры, чтобы вернуть действия Госказначейства и ГФС в законное русло.