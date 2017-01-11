Суд остановил действие приказа Мининфраструктуры о смене и. о. главы АМПУ

Приморский районный суд Одессы 11 января 2017 года остановил действие приказа Министерства инфраструктуры Украины №1-О от 6 января 2017 года, которым сменен и. о. главы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), до принятия решения по указанному гражданскому делу.

Согласно копии определения суда об обеспечении иска, размещенной на веб-сайте АМПУ, иск подал и. о. главы АМПУ Юрий Наконечный.

Ранее АМПУ заявила о получении 10 января 2017 года приказа Мининфраструктуры от 6 января 2017 года за подписью директора департамента обеспечения коммуникаций и аналитической работы об освобождении Ю.Наконечного от исполнения обязанностей председателя АМПУ и возложении исполнения этих обязанностей на начальника юридической службы предприятия Сергея Гронского.

Между тем АМПУ усмотрела в документе ряд нарушений. В частности, согласно законам "О государственной службе" и "О центральных органах исполнительной власти", право назначения на должность и увольнения с должности руководителей предприятий, относящихся к сфере управления министерства, определено исключительно за государственным секретарем министерства, а, согласно распоряжению правительства от 28 декабря 2016 года, государственным секретарем Министерства инфраструктуры назначен Андрей Галущак.

Кроме того, АМПУ отмечала, что к задачам департамента обеспечения коммуникаций и аналитической работы, следовательно, и к задачам директора этого департамента, как изложено на официальном веб-сайте министерства, относятся подготовка проектов документов и оперативных решений, необходимых материалов, приказов и поручений руководства, а также обеспечение информационного наполнения сайте министерства.

АМПУ также отмечала, что законом "О центральных органах исполнительной власти" и положением о Министерстве инфраструктуры Украины, утвержденным постановлением Кабинета министров №460 (с изменениями), недвусмысленно предусмотрено: приказы министерства подписывает министр. Кроме того, согласно положению о Министерстве инфраструктуры, министр назначает на должности и освобождает от должностей руководителей предприятий, относящихся к сфере управления Мининфраструктуры, заключает (перезаключает, продолжает) и расторгает с ними контракты.

Между тем на днях Мининфраструктуры сообщило, что исполняющим обязанности председателя АМПУ будет назначен гражданин Латвии, портовый специалист Райвис Вецкаганс.

Как глава министерства Владимир Омелян заявил, что, "несмотря на неоднократные попытки правительства и Мининфраструктуры нормализовать деятельность АМПУ, это ГП остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. Кроме того, такого сопротивления со стороны руководства предприятия на любые предложения министерства по упорядочению его работы не было, пожалуй, нигде. Все наши решения блокируются или игнорируются. Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли".

По его словам, соответствующие изменения он анонсировал еще в начале декабря 2016 года.

"Возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем (АМПУ – ИФ), выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс. грн до 1,5 млн грн на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на госпредприятии", - подчеркнул министр.

Он также заявил, что с целью нормализации работы предприятия назначен и. о. председателя С.Гронский: "Это - временная мера с целью установления нормального рабочего диалога между министерством и АМПУ, а также для прекращения злоупотреблений на предприятии. Уже на этой неделе будет назначен новый и. о. руководителя - Райвис Вецкаганс".

Министр также отметил, что смена руководства АМПУ - один из этапов реформирования морской отрасли. Полноценная реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Будет также проведена существенная оптимизация структуры и персонала предприятия.