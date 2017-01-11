Украина в 2016г снизила производство электроэнергии на 1,8%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2016 году сократилось на 1,8% (на 2,848 млрд кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 154 млрд 817,2 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) в прошлом году снизили выработку электроэнергии на 7,6% – до 80,95 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 31 млрд 25,8 млн кВт-ч (-21,1% к 2015-му), Южно-Украинской – 17 млрд 494,3 млн кВт-ч (+9,8%), Ривненской – 17 млрд 467,8 млн кВт-ч (-7,7%), Хмельницкой – 14 млрд 962,1 млн кВт-ч (+11,2%).

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) увеличили выработку на 2,1% – до 56 млрд 611,6 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС нарастили производство на 1% – до 49 млрд 902,3 млн кВт-ч, ТЭЦ – на 10,4%, до 6 млрд 709,3 млн кВт-ч.

Гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2016 году увеличили производство на 33,9% – до 9 млрд 118,8 млн кВт-ч, коммунальные ТЭЦ и блок-станции – на 6,5%, до 6 млрд 576,8 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период уменьшилось на 2% – до 1,56 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 52,3% (в 2015 году – 55,6%), ТЭС и ТЭЦ – 36,6% (35,2%), ГЭС и ГАЭС – 5,9% (4,3%), коммунальных ТЭЦ и блок-станций – 4,2% (3,9%), альтернативных источников – 1% (1%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в декабре 2016 года увеличилось на 7,8% (на 1 млрд 140,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 15,719 млрд кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 8,209 млрд кВт-ч электроэнергии (-0,6%), ГК ТЭС – 4,852 млрд кВт-ч (+30,9%), ТЭЦ – 1,031 млрд кВт-ч (+13,4%), ГЭС и ГАЭС – 828,8 млн кВт-ч (+31,1%), коммунальные ТЭЦ и блок-станции – 672 млн кВт-ч (-12,2%), ВИЭ – 127 млн кВт-ч (-3,1%).

Отпуск тепловой энергии за 2016 год возрос на 1,3% (на 291,3 тыс. Гкал) по сравнению с 2015 годом – до 23 млн 327,6 тыс. Гкал.