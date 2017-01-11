Крупные японские компании инвестируют в Украину

Многие крупные японские компании после Евромайдана (2014г) ведут активную экономическую деятельность в Украине, что является сигналом для остального бизнеса вкладывать свои средства в Украину, выразил убеждение посол Японии в Киеве Шигеки Сумме в ходе встречи с главой Украинского государства Петром Порошенко.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи по случаю подписания П.Порошенко указа об отмечании Года Японии в Украине посол поблагодарил главу государства за высокое признание роли его страны. "Это чрезвычайно важно. Отношения между Японией и Украиной никогда не были такими близкими, как сегодня", - сказал Ш.Сумме.

Японский дипломат отметил знаковость факта, что "после Евромайдана значительное количество крупных японских компаний начали свою активную экономическую деятельность в Украине". "Если крупные компании начали инвестировать в Украину, это значит, что и другие компании будут вкладывать средства в вашу страну", - сказал Ш.Сумме.

Он также отметил, что "празднование Года Японии важно не только для политиков или бизнесменов, а также для обычных людей, которые чувствуют и понимают важность взаимодействия двух стран".